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Правительство дополнило список продуктов, которые могут продаваться в учебных заведениях, учреждениях социального ухода и реабилитации, растворимым кофе и продуктами, которые изготавливаются из сухофруктов, ягод, овощей и цукатов.

Ранее правила предусматривали, что в учреждениях общего и профессионального образования можно продавать сухофрукты, ягоды и овощи, цукаты, но в списке не было продуктов, которые изготавливаются из этого сырья, например, конфет или батончиков, более привлекательных для детей, сообщили в Минздраве.

Упомянутые батончики или конфеты должны быть приготовлены без добавления соли, сахара и гидрогенегидрогенизированных растительных жиров.

Ранее в школах можно было торговать кофе из автоматов, приготовленных из молотого кофе, а теперь список разрешенных веществ дополнен растворимым кофе. Также в приготовлении горячих напитков можно использовать молоко, мед или приправы, например, корицу, а также сахар в ограниченном количестве - 2,5 г на 100 миллилитров. В напитках из какао, приготовленных в аппаратах, содержание сахара не может превышать 5 г на 100 мл.

Чтобы разнообразить предложение продуктов, в школах разрешено использовать тушеное говяжье мясо, филе пареной рыбы или зажаренное в печи филе курицы. Жарить эти продукты в масле и добавлять к ним более 1,25 г соли на 100 г нельзя.

Разрешено также мороженое из молока с ягодами и фруктами.