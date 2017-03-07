Общество |

НАТО планирует до 2021 года вложить в оборону Латвии примерно 71 миллион евро. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Эти средства планируется вложить в развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечение приема и размещения союзников.

Согласно изданному в конце февраля распоряжению Кабинета министров, в 2017-2021 годах Минобороны Латвии сможет брать на себя долгосрочные обязательства и заключать договоры, привлекая финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность в размере до 71 миллиона евро для иностранной финансовой помощи и не более 27 миллионов евро для уплаты налогов на национальное финансирование и софинансирование проектов.

Финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность планируется израсходовать на развитие инфраструктуры, обучение и снабжение.