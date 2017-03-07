НАТО вложит в оборону Латвии 71 миллион евро (8)

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Общество | 7 марта 2017 года, 14:18

НАТО планирует до 2021 года вложить в оборону Латвии примерно 71 миллион евро. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Эти средства планируется вложить в развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечение приема и размещения союзников.

Согласно изданному в конце февраля распоряжению Кабинета министров, в 2017-2021 годах Минобороны Латвии сможет брать на себя долгосрочные обязательства и заключать договоры, привлекая финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность в размере до 71 миллиона евро для иностранной финансовой помощи и не более 27 миллионов евро для уплаты налогов на национальное финансирование и софинансирование проектов.

Финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность планируется израсходовать на развитие инфраструктуры, обучение и снабжение.

Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Чем больше вложат, тем больше Россия будет бомбить Латвию.
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Полиграфыч1 час назад
Интересно,а местных жителей вообще оставят или будет одна инфраструктура с размещёнными союзниками?Похоже народ скоро побежит из Адажи,спокойная жизнь закончилсь,опять оккупация.
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тополь1 час назад
А России оно надо?Ведь понятно,что это очередной отмыв денег,большой хапкидок.
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