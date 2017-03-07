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Снег и мокрый снег осложняют передвижение по государственным дорогам в Латгале и Видземе. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi.

В центральной части, Курземе и в Рижском районе условия езды удовлетворительные.

При этом в самой Риге продолжается снегопад, который к вечеру может осложнит передвижение по дорогам города.

LVC призывает водителей быть аккуратными и выбирать скорость, стиль вождения и дистанцию в соответствии с погодными условиями.