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Латвия заняла 60-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

При составлении рейтинга учитывались девять различных критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.

По привлекательности для путешествий Латвия заняла 62-е место, по качеству жизни — 44-е, по влиятельности на мировой арене Латвия находится на последнем, 80-м месте, по открытости бизнеса — на 33-м. Самую высокую оценку Латвия заняла в сфере уважении права собственности, гендерных прав, прав человека, заботе об окружающей среде, свободе вероисповедания, 30-е место.

Создатели мирового рейтинга отмечают, что Латвия подвергалась критике за обращение с этническими русскими в стране.

Первое место в топе досталось Швейцарии, второе — Канаде, третье — Великобритании. Также в десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.

Россия заняла 27-е место. При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США. По темпам роста экономики Россия заняла восьмое место.

Замыкают список из 80 стран Алжир (78-е место), Иран (79-е место) и Сербия (80-е место).

Рейтинг был подготовлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом Пенсильвании. В его основу лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 стран.