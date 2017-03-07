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В Латвии на следующей неделе будут преобладать характерные для зимы погодные условия, ожидается мороз до -10 градусов, сообщает в сети микроблогов Twitter метеоролог Янис Тралис.

"Ведущие метеорологи мира прогнозируют на следующей неделе антициклон, а значит надежды на солнечную погоду, но по ночам возможен мороз до -10 градусов”, - пишет Тралис.

Gan ECMWF, gan GFS šobrīd prognozē anticiklonu nākamajā nedēļā, tātad cerības uz saulainu laiku, bet naktīs iespējams sals līdz -10°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 7 марта 2017 г.

Метеоролог решил поиграть на чувствах соскучившихся по теплу латвийцев и сравнил погодные условия у нас в стране и на испанских курортах. "В Испании сейчас солнечно и тепло, температура воздуха +27 градусов, в ближайшие дни воздух прогреется еще на пару градусов", - написал эксперт.

Spānijā patlaban saulains un līdz +27 grādiem silts laiks, tuvākajās dienās gaisa temperatūra pakāpsies vēl par kādu grādu augstāk. — Jānis Trallis (@meteozinas) 7 марта 2017 г.

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в ближайшие три дня столь интенсивных осадков, как во вторник, не ожидается. По прогнозам синоптиков, в среду наступит оттепель, хотя ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля. Завтра и в четверг температура воздуха может составить +3…+4 градуса, в пятницу +5…+6 градусов.

Осадки возможны в четверг 9 марта, но они не будут столь интенсивными, как во вторник. Будут смешанными, в виде дождя со снегом.