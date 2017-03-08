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Сегодня в Латвии, также как и в других странах мира, официально отмечается Международный женский день 8 марта.

Как известно, первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов и праздновался до 1913 года в последнее воскресенье февраля.

Идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин.

Как свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Maxima Latvija, 20% опрошенных респондентов указали, что будут отмечать Женский день на работе, 42% респондентов отметили, что мужчины своих любимых женщин поздравят дома, а 25% планируют праздничное угощение дома.

Порядка 68 процентов опрошенных жителей Латвии 8 марта планируют потратить на подарки до 20 евро. Примерно четверть респондентов (24%) собираются потратить на подарки 8 марта от 21 до 40 евро, 5% — от 41 до 60 евро, а 3% — свыше 60 евро.

Среди наиболее популярных подарков участники опроса выбирали цветы, романтический ужин и посещение SPA-салона. А на четвертом месте оказался такой вариант ответа: мужчины, ради исполнения желания своих любимых женщин, готовы выполнить в этот день все домашние работы.

Из самых популярных лакомств на 8 марта респонденты наиболее часто выбирали торт или пирожное, суши и фрукты. Кроме того, среди ответов были различные коробки конфет, шоколад и зефир. А лучшим напитком в этот праздник ровно половина опрошенных назвала шампанское.

Подарок для женщин приготовило и предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme. В компании приняли решение не отступать от имеющейся в компании традиции, и в этом году на 8 марта в честь Международного женского дня дарить пассажиркам утренних рейсов цветы.

Подарки в виде тюльпанов женщины в рижских маршрутках будут получать уже третий год подряд. В целом таким образом подарено свыше 10 тысяч цветов.

В среду 8 марта посетителей Рижского Центрального рынка ждет праздничный концерт под открытым небом, будут и другие приятные сюрпризы.

С 11:00 до 13:00 на площади улицы Негю для всех рижанок и жительниц других городов состоится концерт под открытым небом. Выступят группы Rock'n'berries, Midnight Dave, The Cockroaches и Андрис Кивичс.

В течение всего дня на рынке будет проходить тематический базарчик, на котором можно купить цветы, ремесленные изделия и лакомства от домашних производителей.

Кроме того, посетительниц поздравят весенними цветами, а маленьких девочек – яркими воздушными шариками.

Праздничные концерты и мероприятия состоятся во многих городах Латвии.

Напомним, 26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым днем.