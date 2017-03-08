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Латвийский сегмент Twitter обсуждает значение праздника 8 марта в Латвии и во всем мире.

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поздравляет женщин с праздником.

"В Международный женский день посылаю поздравления девушкам и женщинам во всем мире", - пишет она.

Starptautiskajā sieviešu dienā sūtu vissiltākos sveicienus meitenēm un sievietēm visā pasaulē un sirsnīgi... https://t.co/amXwNjW8qV — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) March 7, 2017

Поздравляет женщин и Рижский роддом.

"Всех очаровательных дам - сердечно поздравляем с праздником 8 марта!", - говорится в сообщении.

Visām burvīgajā dāmām - sirsnīgi sveicieni 8.martā svētkos! pic.twitter.com/Wn3X3vpLji — Rīgas Dzemdību nams (@dzemdibunams) March 8, 2017

Адвокат Иева Андерсоне указывает на суть праздника.

"Дорогой роддом, 8 марта заключается в равноправии, а не поздравлении "очаровательных дам"", - пишет она.

Пользователь Леа считает, что 8 марта - это возможность напомнить о правах женщин.

"Может, 08.03. все-таки могло бы быть платформой для дискуссии о женских правах, а не советским цирком с тюльпанами и бутербродами с килькой", - пишет она.

Varbūt 08.03 tomēr varētu būt platforma diskusijai par sieviešu tiesībām, nevis heteronormatīvs padomju cirks ar tulpēm un ķilavmaizēm. — Lea (@latviangrey) March 8, 2017

Редактор Латвийского телевидения Гунта Слога призывает критиков праздника сделать что-либо в пользу равноправия.

"Было бы здорово, если бы те, кто ругается на 8 марта, использовал эту энергию, чтобы сделать что-то, что поправило бы жизнь хоть одной женщины?", - пишет она.

Būtu lieliski, ja tie, kas gānās par 8.martu, izmantotu šo enerģiju, lai paveiktu kaut mazu darbiņu, kaut vienas sievietes dzīves uzlabošanā — Gunta Sloga (@GuntaSloga) March 8, 2017

Предприниматель Андрис Сколмейстарс считает, что праздник 8 марта не нужен.

"Нормальный мужчина каждый день заботится о своей второй половине, дочери, матери", - пишет она.

@GuntaSloga @M_Vilemsons Ikdienā normāls vīrietis rūpējas par savu dzīvesbiedri,meitām, māti.Nav nepieciešama revolucionāru daudzinātā diena — Andris Skolmeistars (@ASkolmeistars) March 8, 2017

Руководитель общества "Латвийская платформа сотрудничества для развития" Инесе Вайваре призывает задуматься о роли женщин в современном обществе.

"Сегодня можно просто посмотреть на мир и подумать, что было бы, если бы женщина всегда сидела дома", - пишет она.

Mazajā versijā var vienkārši šodien pavērot pasauli un padomāt, kādā tā būtu, ja sievietes būtu tikai mājās. https://t.co/CK2XQcIbOa — Inese Vaivare (@vaivarei) March 8, 2017

Своими мыслями делится основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска.

"8 марта. Детский праздничный концерт как соль на ране напоминает о необходимости женщины совмещать дом и работу", - пишет она.

8.marts. Bērnu svētku koncerts kā sāls uz vāts atgādina sievietēm par izaicinājumu apvienot ģimenes un darba dzīvi. — Jana Simanovska (@JanaSima) March 8, 2017

Зампредседателя правительственной комиссии по научному изучению деятельности латвийского КГБ Кристине Яриновска считает, что праздник 8 марта напоминает о советских временах.

"Уберем праздник советской оккупации из календаря Латвийской Республики и нашего сознания", - пишет она.

Программист Янис Лацис отмечает, что Международный женский день отмечают во многих странах мира?", - пишет он.

"Знаете ли вы, что Женский день празднуют во всем мире?

Похожее мнение высказывает пользователь Санта Заране.

"8 марта - не советский праздник!", - пишет она.

Чиновник Марис Лусте интересуется, как этот праздник отмечают другие.

"Какой из двух женских праздников отмечаете вы - международный или введенный советскими политтехнологами?", - пишет он.

Сегодня в Латвии, также как и в других странах мира, официально отмечается Международный женский день 8 марта.

26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым днем.