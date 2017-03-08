Латвийский Twitter спорит о 8 марта: праздник или советское прошлое? (+ОПРОС) (26)

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Общество | 8 марта 2017 года, 12:58

Латвийский сегмент Twitter обсуждает значение праздника 8 марта в Латвии и во всем мире.

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поздравляет женщин с праздником.

"В Международный женский день посылаю поздравления девушкам и женщинам во всем мире", - пишет она.

Поздравляет женщин и Рижский роддом.

"Всех очаровательных дам - сердечно поздравляем с праздником 8 марта!", - говорится в сообщении.

Адвокат Иева Андерсоне указывает на суть праздника.

"Дорогой роддом, 8 марта заключается в равноправии, а не поздравлении "очаровательных дам"", - пишет она.

Пользователь Леа считает, что 8 марта - это возможность напомнить о правах женщин.

"Может, 08.03. все-таки могло бы быть платформой для дискуссии о женских правах, а не советским цирком с тюльпанами и бутербродами с килькой", - пишет она.

Редактор Латвийского телевидения Гунта Слога призывает критиков праздника сделать что-либо в пользу равноправия.

"Было бы здорово, если бы те, кто ругается на 8 марта, использовал эту энергию, чтобы сделать что-то, что поправило бы жизнь хоть одной женщины?", - пишет она.

Предприниматель Андрис Сколмейстарс считает, что праздник 8 марта не нужен.

"Нормальный мужчина каждый день заботится о своей второй половине, дочери, матери", - пишет она.

Руководитель общества "Латвийская платформа сотрудничества для развития" Инесе Вайваре призывает задуматься о роли женщин в современном обществе.

"Сегодня можно просто посмотреть на мир и подумать, что было бы, если бы женщина всегда сидела дома", - пишет она.

Своими мыслями делится основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска.

"8 марта. Детский праздничный концерт как соль на ране напоминает о необходимости женщины совмещать дом и работу", - пишет она.

Зампредседателя правительственной комиссии по научному изучению деятельности латвийского КГБ Кристине Яриновска считает, что праздник 8 марта напоминает о советских временах.

"Уберем праздник советской оккупации из календаря Латвийской Республики и нашего сознания", - пишет она.

Программист Янис Лацис отмечает, что Международный женский день отмечают во многих странах мира?", - пишет он.

"Знаете ли вы, что Женский день празднуют во всем мире?

Похожее мнение высказывает пользователь Санта Заране.

"8 марта - не советский праздник!", - пишет она.

Чиновник Марис Лусте интересуется, как этот праздник отмечают другие.

"Какой из двух женских праздников отмечаете вы - международный или введенный советскими политтехнологами?", - пишет он.

Сегодня в Латвии, также как и в других странах мира, официально отмечается Международный женский день 8 марта.

26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым днем.

Комментарии 26
Sedna1 час назад
Зря стараешься, МИКС. Мне лично наплевать на мнение "латышского сегмента". Никогда не читала их умозаключения и никогда не стану этого делать. Они из другого мира.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Изначально этот праздник придумали именно германские феминистки, радетельницы за равные права и прочее омужичивание женщин. А окаянные славяне превратили его в Гимн Любви к Женщине-матери, к Женщине-возлюбленной, Женщине-Хранительнице семейного очага, Единственной, Неповторимой, Трепетной и Нежной! И нуждающейся в мужской защите и поддержке! И феминистки сейчас скрипят зубами - как же так!? А нам на ваше скрипенье - тфу, и растереть! - как сказал капитан Жеглов.
С праздником Весны и Любви всех еще раз!
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андрюХА2 часа назад
8 Марта - день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
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