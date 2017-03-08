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В целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы на латвийско-белорусской границе возведут ограду длиной в несколько десятков километров, сообщил начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Уже объявлена закупочная процедура на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор. Срок подачи предложений - 20 марта, сообщается на сайте Государственного агентства обеспечения.

Согласно технической спецификации закупки, поставщик должен подать не менее трех вариантов конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Протяженность латвийско-белорусской границы - 176 километров. Работы по ее обустройству могут начаться в 2018 или 2019 году.

Как сообщалось, Латвия сейчас возводит многокилометровый забор высотой в 3 метра и с колючей проволокой на латвийско-российской границе. Планируется, что забор будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.