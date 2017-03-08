Латвия отгородится от Белоруссии многокилометровым забором (3)

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Общество | 8 марта 2017 года, 15:49

В целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы на латвийско-белорусской границе возведут ограду длиной в несколько десятков километров, сообщил начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Уже объявлена закупочная процедура на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор. Срок подачи предложений - 20 марта, сообщается на сайте Государственного агентства обеспечения.

Согласно технической спецификации закупки, поставщик должен подать не менее трех вариантов конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Протяженность латвийско-белорусской границы - 176 километров. Работы по ее обустройству могут начаться в 2018 или 2019 году.

Как сообщалось, Латвия сейчас возводит многокилометровый забор высотой в 3 метра и с колючей проволокой на латвийско-российской границе. Планируется, что забор будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.

Комментарии 3
Eliza1 час назад
Видимо еще на распил немного осталось, вот и... Так и хочется сказать по Лаврову - ДБ.
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ЭДИКТ47 минут назад
====зВерХУ., понятно, А скОко в ЦэТРс НАШЕЙ плаНИды??!!!! А?????????????!
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ЭДИКТ52 минуты назад
===ЛАЙкамС от ЛукашенкиСа?!!
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