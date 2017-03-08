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С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду всех внутренних водоемов в Риге и прилегающих прибрежных морских вод, сообщили в Рижской думе.

Это означает отмену исключений, касающихся водоемов, где в последние дни пребывание на льду было еще разрешено.

Выполнение этого распоряжения контролирует муниципальная полиция. Штраф за нарушение составляет до 70 евро с предупреждением, если нарушитель находится в состоянии опьянения - от 15 до 100 евро без предупреждения.