Запрещено находиться на льду всех водоемов в Риге
Общество | 8 марта 2017 года, 19:35
С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду всех внутренних водоемов в Риге и прилегающих прибрежных морских вод, сообщили в Рижской думе.
Это означает отмену исключений, касающихся водоемов, где в последние дни пребывание на льду было еще разрешено.
Выполнение этого распоряжения контролирует муниципальная полиция. Штраф за нарушение составляет до 70 евро с предупреждением, если нарушитель находится в состоянии опьянения - от 15 до 100 евро без предупреждения.