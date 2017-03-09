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Латвийским солдатам и земессаргам порой приходится защищать родину с мокрыми ногами, потому что закупленные для нужд военных ботинки скорее подошли бы для службы в пустыне, а не влажных погодных условий нашей страны, сообщает Русское вещание LTV7.

В Адажском центре рекрутирования национальных вооруженных сил сегодня большой день. Службу начинают более полусотни молодых солдат. Получают форму. В том числе и новые ботинки песчаного цвета. В цвет формы.

С 2014 года такие сапоги выдают и в земессардзе. Впрочем, как выяснилось — где-нибудь в пустыне, в обстановке, которой цвет ботинок и формы подходит куда больше — они, возможно и удобны. Но в условиях Латвии — достаточно постоять в них в высокой мокрой траве минут 10 — как ноги становятся мокрыми. Об этом латвийскому телевидению рассказали сами земессарги. А что за защита родины в таких условиях? Новый командир НВС Леонид Калниньш в прямом эфире программы «Один на один» на ЛТВ говорит — сапоги нормальные.

«Конечно, если мы будем долго в них стоять, например, в болоте, то влага в них проникнет. Конечно, их можно отдельно обрабатывать специальными средствами. Их земессаргс может покупать сам, или эти средства может предоставить земессардзе и наша структура обеспечения. Эти ботинки адекватны латвийским климатическим обстоятельствам. Я и сам такие ношу. Они намного лучше тех, кожаных, что были раньше», - рассказывает он.

Впрочем, если солдаты НВС вынуждены ходить в той экипировке, которую им выдали, то Земессарги теоретически, могут купить себе и другие ботинки, что многие из них и делают.

«Если государство сможет выделять нам больше средств — мы можем покупать ботинки и подороже, например, за 500 евро за пару. Такие в скандинавских странах используют. Сегодня мы можем позволить себе лишь ботинки за 80 евро, чтобы обеспечить все вооружённые силы. А это 13 тысяч человек — войска и земессардзе. И менять им обувь приходится примерно раз в год», - комментирует сложившуюся ситуацию командир НВС.

Кроме того, у солдат есть зимняя обувь, которую тоже приходится менять. В комиссии Сейма по обороне говорят, проблема солдатских ботинок — известна. И решить её однажды уже пытались.

«По этому вопросу не сделаешь закрытый конкурс. Поэтому они открытые, и кто-то всё время жалуется. Подаёт заявки, и в итоге мы не можем ничего закупить. Эта проблема известна. В этом году мы запланировали больше денег на земессардзе», - говорит глава комиссии Сейма по обороне Айнарс Латковскис (Vienotība).

К слову, как говорят в Министерстве обороны, к 2017 году экипировка земессаргов будет на уровне солдат вооружённых сил. Отметим, что оборонный бюджет Латвии непрерывно увеличивается уже с 2014 года. В этом году он самый большой за всю историю Латвии — 450 млн евро. В следующем году — планируется, что он достигнет 2 процентов от ВВП, то есть составит примерно 530 млн.