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В пятницу восточную и центральную часть Латвии пересечет ранее не прогнозировавшийся циклон с юга, который принесет с собой длительные дожди и снегопад.

Синоптикам трудно предсказать "поведение" этого циклона, как и циклона во вторник, когда прогнозы осадков оказались неточными. По нынешней информации, в пятницу ночью и днем во многих районах Латгале, Видземе и на востоке Земгале ожидаются осадки, местами сильные.

Местами может выпасть до 10 см снега, а в Латгале ожидается в основном дождь. Зона осадков может коснуться и столицы.

В выходные прогнозируется антициклон, осадков не ожидается.