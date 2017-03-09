Латвийская армия начала вербовать солдат в школах (1)
Общество | 9 марта 2017 года, 10:03
Согласно информации, появившейся в официальном твиттере Национальных вооруженных сил, латвийская армия решила искать новых кандидатов на несение военной службы прямо за школьной партой.
С этой целью представители Латвийского центра рекрутирования и отбора отправились по школам. В частности, о возможностях сделать военную карьеру были проинформированы школьники Мадонской средней школы.
Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvji Madonā vidusskolēnus un jauniešus informēt par dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos pic.twitter.com/euF6GBeVUk— NBS (@Latvijas_armija) 8 марта 2017 г.
Те кто хочет сделать карьеру в армии,кто с головой дружит в Латвийскую армию не когда не пойдет!Он лучше по едит в американскую,либо какой нибудь Французский легион служить,ибо там во первых не надо будет слушать бредятину,про лояльность к государству и тому подобное,во вторых можно получить нормальную подготовку,и в третьих получать нормальную зарплату!
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