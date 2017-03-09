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Согласно информации, появившейся в официальном твиттере Национальных вооруженных сил, латвийская армия решила искать новых кандидатов на несение военной службы прямо за школьной партой.

С этой целью представители Латвийского центра рекрутирования и отбора отправились по школам. В частности, о возможностях сделать военную карьеру были проинформированы школьники Мадонской средней школы.