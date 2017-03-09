Канадские солдаты приедут в Латвию со своими гамбургерами (4)

фото

Общество | 9 марта 2017 года, 10:33

Канадская боевая группа рассматривает возможность прибыть в Латвию со своей сетью мобильных кафе, что является для канадцев обычной практикой, рассказал журналу Ir командир пехотной бригады сухопутный сил полковник Илмар Атис Леиньш.

На Адажской базе есть свое кафе, но оно вмещает только 200 человек, тогда как в конце июня на базе будут жить около 2000 военнослужащих.

По словам Леиньша, новые казармы пока что выглядят как строительная площадка, хотя в июне должны быть заселены.

"Теперь за два года нужно сделать то, что не делалось 20 лет", - сказал офицер.

Он добавил, что в аварийном состоянии находится спортклуб на базе в Кадаге, чем уже возмущались американцы. По вечерам на базу ездит автобус с пиццами из Риги и местного кафе.

Мэр Адажи Марис Спринджукс сказал журналу, что пока самоуправление справляется с новыми жильцами базы в Кадаге. Тем не менее очень пригодился бы новый мост - как для местных жителей, так и для военной техники. Важно развивать в Адажи разные услуги, которые могут понадобиться военным, например, построить большой магазин, новые кафе.

Комментарии 4
Псковская дивизия.32 минуты назад
Морг мобильный в Адажи постройте,а то будут вдоль дорог червей кормить!!!
Ответить
Вероника Оборзела46 минут назад
Нахера нам тут канадские солдаты?
Ответить
ЭДИКТ22 минуты назад
======ПИсец, я БЫ кАзАл ПОЛНЫЙ ПИ...Ц, еслиБЫ не: 1ЫЙ купЛЕТ "...СЕТЪ кАФэ..." --воЯКИ ХРЕНоВЫ!!!!, 2-ОЙ купЛЕТ, еТо ВОЛОНТЁРЫ!!!! БУДУТ "жить" 2000 штук???! поСЛЕДний куплет, Марис мОлОдцА, АДАЖИ мАхОнькое сЕление, а туТА НЕожиданно тьма АРХАРОВцев!!!!!!!!!!!!!!!!! "наше" госЮдарство СцИТ,своих РАБов!!!!!!
1
Ответить