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Рижская полиция самоуправления, проверив 50 такси, констатировала 51 нарушение.

Как сообщили в полиции, ее работники в последнее время усиленно проверяли эту сферу и провели 50 контрольных поездок на машинах различных перевозчиков. Проверялись также стоянки такси, использование средств связи и мобильные аппликации.

Только в 9 поездках из 50 не было констатировано нарушений. Самым частым нарушение была невыдача чека, это зафиксировано в 35 случаях. В четырех поездках автомобили не были оснащены необходимым оборудованием. В трех случаях у “пассажира” не было возможности расплатиться безналичным способом, в двух случаях – таксисты требовали неверную сумму. Констатированы и другие нарушения, например, отсутствие лицензии.

Всего у 41 таксиста было зафиксировано 51 нарушения. По части нарушений начато административное производство, о других – полицейские сообщили в Службу госдоходов.