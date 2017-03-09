Полиция проверила рижских таксистов: на 50 машин - 51 нарушение (+ОПРОС) (3)
Рижская полиция самоуправления, проверив 50 такси, констатировала 51 нарушение.
Как сообщили в полиции, ее работники в последнее время усиленно проверяли эту сферу и провели 50 контрольных поездок на машинах различных перевозчиков. Проверялись также стоянки такси, использование средств связи и мобильные аппликации.
Только в 9 поездках из 50 не было констатировано нарушений. Самым частым нарушение была невыдача чека, это зафиксировано в 35 случаях. В четырех поездках автомобили не были оснащены необходимым оборудованием. В трех случаях у “пассажира” не было возможности расплатиться безналичным способом, в двух случаях – таксисты требовали неверную сумму. Констатированы и другие нарушения, например, отсутствие лицензии.
Всего у 41 таксиста было зафиксировано 51 нарушения. По части нарушений начато административное производство, о других – полицейские сообщили в Службу госдоходов.
Рижское самоуправление ! Предлагаю тебе проверить какие -нить госструктуры. Например, языковое гестапо на предмет нарушений прав человека - и, если они нарушают - оштрафовать.
А чо Ушаков токо мумукает?! Его штрафуют - и он может оштрафовать, - он в своём праве градоначальника. Накуй саеймку из Риги, Рига свободный город!)