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Лишь каждая десятая женщина не чувствует весенней усталости, обнаружилось в проведенном Grindeks и GfK Baltic исследовании "Позаботься о себе". Как признаются дамы, энергией помогает подзарядиться физическая активность, полноценный сон, забота о себе, а позитивное настроение возвращается, если как следует выговориться.

Как отметил советник председателя правления АО Grindeks по вопросам политики отрасли Эгилс Эйнарс Юршевицс, так же, как цветы и другие сюрпризы радуют женщин, и подаренное им время неоценимо, например, возможность каждый день посвящать только себе, да хотя бы просто выспаться.

"Каждая десятая женщина признается в дефиците сна, причем каждая пятая находящаяся в отпуске по уходу за ребенком женщина чувствует себя невыспавшейся. Хотя нередко мы делаем повседневные дела за счет сна, таким образом жертвуя в долгосрочной перспективе своим здоровьем, хотя бы раз в неделю необходимо хорошенько высыпаться и просыпаться без будильника", ‒ рассказывает Юршевицс.

Каждая пятая опрошенная женщина считает, что ее организм был бы благодарен, если бы она более активно занималась спортом, каждая десятая ‒ если бы ела более полезную пищу, столько же ‒ если бы бросили курение. 60% женщин и 44% мужчин думают, что у них есть лишний вес. Однако, если сравнить индексы массы тела, обнаруживается самокритичность дам: фактически у 47% женщин и 52% мужчин имеется лишний вес или ожирение. Кроме того, представительницы прекрасного пола более склонны действовать: заметив, что их вес увеличился на лишних пять килограммов, 32% женщин и лишь 17% мужчин начинают соблюдать диету.

"Кроме того, в исследовании обнаружились значительные отличия между полами в вопросе любви. Например, 76% женщин и 55% мужчин очень любят семью. Кроме того, каждая третья женщина и лишь каждый пятый мужчина на высшую оценку (очень люблю) оценил важность друзей, себя самого, домашних животных и дома", ‒ комментирует результаты Мара Тауриня, руководитель исследовательской компании GfK Baltic.

Более половины женщин и лишь треть мужчин считают, что забота о себе ‒ это необходимое условие для хорошего самочувствия. Тем не менее, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина отмечают, что, заботясь о других, они часто забывают позаботиться о себе. И просыпаясь посреди ночи, женщины вдвое больше думают о проблемах в области отношений и здоровья.

Компания GfK Baltic провела исследование среди латвийских интернет-пользователей в октябре 2016 года, опросив 1005 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет.