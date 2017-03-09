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Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.

В тоже время,как сообщил заместитель исполнительного директора самоуправления Даугавпилсского края Александр Айзбалтс, ситуация с паводком на Даугаве в районе Даугавпилса ночью не изменилась.

Уровень воды в реке составлял утром 5,87 см, что на 4 см меньше, чем вечером. Ледовые заторы за Ницгале не сдвинулись с места, воды реки затапливают все новые поймы.

Вышедшая из берегов Даугава затопила в окрестностях Даугавпилса дорогу Бебрене-Зарини-Двиете (V710) на третьем км, и сообщение там закрыто, сообщает отдел по связям ГАО "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ). Закрытый участок можно объехать по дорогам Илуксте-Бебрене-Биржи и Екабпилс-Дигная-Илуксте.

Это уже третья затопленная дорога в окрестностях Даугавпилса. Закрыты также участки дорог Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс (V711) и Илуксте-переправа (V718). Последний названный участок нельзя объехать ни по какой другой дороге.

О сложностях с движением и распутице на дорогах ЛВЦ просит сообщать по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555, по э-почте sic@lvceli.lv или на страничках предприятия в фейсбуке и твиттере.

Фото: grani.lv