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Чтобы сделать борьбу с теневой экономикой более эффективной, Служба госдоходов (СГД) впредь будет более внимательно следить за сменой должностных лиц на предприятиях, обещает генеральный директор СГД Илзе Цируле.

"Главная задача СГД - бороться не с последствиями теневой экономики, а с ее причинами путем превентивных мер, чтобы выявлять потенциальные схемы налоговых махинаций как можно быстрее", - подчеркивает Цируле.

Впредь СГД будет внимательнее следить за регистрацией новых компаний в Регистре предприятий и тем, не появляются ли в составе их учредителей лица или предприятия, которые ранее были уличены в нечестной коммерческой деятельности.

"Кроме того, более пристально будем следить за сменой должностных лиц в компаниях, поскольку зачастую перед тем, как предприятие ввязывается в сомнительные налоговые схемы, его должностные лица меняются на иностранцев", - поясняет Цируле.

Глава СГД также отмечает, что в рамках борьбы с зарплатами в конвертах служба сконцентрирует силы на превентивной и консультационной работе.

"Мы регулярно анализируем размер средней зарплаты в отрасли. Если заметим, что на каком-то предприятии зарплаты существенно ниже, чем по отрасли в целом, сначала побеседуем с представителями этой компании, выясним причины и попробуем убедить, что платить зарплаты в конвертах недопустимо", - добавляет Цируле.