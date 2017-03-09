В Латвию доставлены еще 17 беженцев из Эритреи (1)
Общество | 9 марта 2017 года, 16:22
В рамках программы ЕС вчера в Латвию из Италии были перемещены еще 17 ищущих убежища из Эритреи, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).
Сейчас перемещенные лица находятся в центре для ищущих убежища в Муцениеки.
Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 255 человек.
10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 151 - альтернативный статус.
Srana ne rezinovaja peremeshajut peremeshajut, a pendosov kak ne bilo tak i ne budet
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