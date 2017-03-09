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Шведская компания IKEA, планирующая в 2018 году открыть свой первый магазин в Латвии, начала поиск руководящих работников, свидетельствует информация, опубликованная на портале "cv.lv".

В начале марта было опубликовано 13 объявлений о вакансиях в руководящем составе.

Претенденты могут подавать заявки на конкурс на эти должности до 21 марта, послав свое жизнеописание (CV) на английском языке на адрес электронной почты "job.Latvia@ikea.lt".

IKEA требуются руководитель магазина, руководители отделов маркетинга, продаж, коммуникации и дизайна интерьера, по связям с клиентами, персонала, графической коммуникации, дизайна интерьера, визуальной коммуникации, логистики, развития продуктов и менеджер по бизнес-управлению.

Как сообщалось, в магазин в Риге IKEA инвестирует около 60 млн евро. Строительство магазина около границы Риги, рядом с ротационным кругом ул. Юглас и Бикерниеку, начнется весной этого года, и его планируется завершить к осени 2018 года. В строительстве будут заняты примерно 300 человек.