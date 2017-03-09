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Rīgas satiksme информирует, что с 13 по 17 марта в связи с ремонтом водопровода, будут внесены изменения в движение автобуса 47-го маршрута.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение на перекрестке улиц А. Чака и Пернавас. Поэтому 47-й автобус, по направлению на конечную остановку Abrenes iela поедет по А. Деглава, затем по мосту на А.Деглава, улице Таллинас, А. Чака и далее по маршруту.