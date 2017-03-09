Новые проблемы возникли в торговом центре Елгавы с "отваливающейся плиткой" (2)

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Общество | 9 марта 2017 года, 17:35

Сегодня в торговом центре Елгавы "Pilsētas pasāža", который в январе не несколько дней был закрыт, так как от пола стала отваливаться плитка, возникли новые проблемы – на потолке возникла течь.

Вода протекает у пиццерии, которая расположена на первом этаже, в свою очередь на потолке видны темные разводы, которые, вероятно, возникли в следствии протекания от таяния льда на крыше здания, сообщает агентство LETA. Протекание крыши в торговом центре наблюдались и ранее.

"Сейчас констатировано протекание воды в одном месте у пиццерии, которые, скорее всего, связаны с дефектами мягкого покрытия крыши, которые возникли в зимний сезон" , - рассказала журналистам специалист по маркетингу и коммуникации владельца здания компании "Marno J" Эвия Спрукста-Мерожа, пояснив, что при таянии снега, предотвратить течь воды с крыши затруднительно.

Представительница компании также убеждена, что течь не влияет на прочность конструкции здания и не угрожает посетителям.

При наступлении благоприятных погодных условий, планируется обследовать крышу здания, чтобы установить места протечки воды и устранить проблемы.

Как сообщал портал Mixnews, торговый центр Pilsētas pasāža был закрыт по техническим причинам на несколько дней в конце января. Согласно заключению Госбюро по контролю за строительством, эксплуатация центра может быть продолжена.

Комментарии 2
кот20 минут назад
Очередной карточный домик который может рухнуть в любую минуту.А исследователи резво доложили что все прекрасно и безопасно.Буду обходить эту холобуду стороной.
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Экономика дикого капитализма29 минут назад
На социалку денег никогда нет, а на ежегодную укладку-перекладку плитки в одном и том же месте - всегда пожалуйста. Круговорот распила городского бюджета.

Это означает апрупет пилсетас види...
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