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Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законодательную инициативу о внесении Украины в список стран, гражданам которых не нужна виза для поездок в ЕС, сообщает УНИАН.

Профильный комитет поддержал текст законодательного акта относительно предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров. "За" проголосовали 39, "против" - четверо, воздержался - один.

Теперь нововведения должны поддержать на пленарном заседании Европарламента. Если результат будет положительным, то украинцы смогут ездить в страну Евросоюза без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Договоренность о безвизовом режиме будет касаться всех стран - членов ЕС, за исключением Ирландии и Соединенного Королевства. При этом безвизовый режим не будет давать гражданам Украины права на трудоустройство на территории Европейского Союза.

15 декабря 2016 года Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для Украины и Грузии, что приблизило эти страны к возможности получить безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. 27 февраля сообщалось, что Совет Европейского союза формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии.