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По прогнозам Государственного центра содержания образования (ГЦСО), в этом году централизованные экзамены в Латвии будут сдавать более 18 тысяч учащихся, сообщила представитель ГЦСО Диана Аболтиня.

Чтобы получить сертификат о получении общего среднего образования, учащимся необходимо сдать три обязательных централизованных экзамена – по математике, латышскому языку и одному из иностранных языков и один экзамен по выбору учащегося.

В этом году централизованные экзамены можно будет сдавать и в четырех вузах – Латвийском университете, Даугавпилсском университете, Лиепайском университете и Видземской высшей школе.

С 14-го по 17 марта пройдут централизованные экзамены по иностранным языкам – английскому, немецкому, русскому или французскому. На основании правил Кабинета министров и в этом году у школьников есть возможность заменить централизованный экзамен по иностранному языку тестом в международной организации. В этом году такую возможность планируют использовать 280 учеников.

12 апреля состоятся экзамены в 12-х классах. Экзамен по физике будут сдавать 1743 учащихся, по химии - 1647, по естественным наукам - 521.

В мае пройдут остальные централизованные экзамены, а сертификаты о получении общего среднего образования будут вручать 29 июня.