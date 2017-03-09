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В четверг вечером и в ночь на пятницу во многих районах Латвии образуется туман, сообщает синоптик Янис Тралис на своей странице в социальной сети Twitter.

Tuvākajā diennaktī daudzviet migla. Latgalē, Vidzemē un Sēlijā ilgstošs lietus, stiprs sniegs. Lēns vējš. Min t. +2..-3°, max t. 0..+6°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 9 марта 2017 г.

В четверг вечером в Латгале видимость местами не превышает 400 метров, в ночь на пятницу туман образуется на большей части страны.

В пятницу ночью и днем в Латгале, Видземе и восточной части Земгале будет идти дождь и снег, к вечеру пятницы толщина снежного покрова местами увеличится на 6-10 см.

В Курземе и западной части Земгале существенных осадков не ожидается, возможны прояснения.

Ветер сохранится медленный. Температура воздуха ночью - от +2 до -3, днем - от 0 до +6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможны туман и небольшие осадки. Ночь будет безветренной, похолодает до 0..-1 градуса, днем ожидается северо-западный ветер от медленного до умеренного, воздух прогреется до +3 градусов.