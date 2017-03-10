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В ночь на пятницу на Даугаве упал уровень воды в Даугавпилсском крае, но стремительно повысился в Ливанском, Екабпилсском и Крустпилсском краях и Екабпилсе, в результате чего затоплены новые территории, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в Екабпилсе уровень воды поднялся до 6,58 м, даже немного превысив значение во время наводнения в 2013 году. В пять утра уровень воды снизился до 6,36 м, через полчаса - еще на три сантиметра. Наводнение в городе начинается при отметке 6,3 м, особенно опасной ситуация становится, когда уровень воды поднимается до 7 м.

Около Ерсики в Ливанском крае уровень воды в течение суток повысился почти на 2 м. В пять утра он был 6,52 м, что на 1,78 м меньше, чем во время наводнения 2013 года, однако уровень воды продолжает повышаться, передает радио MIX FM 102,7.

Около Вайкуляны в Даугавпилсском крае вода отошла на полметра, в Даугавпилсе - на 20 см.

В Краславском крае повышение уровня воды ускорилось, но чтобы здесь началось наводнение, уровень воды должен повыситься по крайней мере еще на два метра. Около моста в Зельки и Плявиняс уровень воды стремительно меняется, но он не самый высокий.

В ближайшее время возможно дальнейшее повышение уровня воды на Даугаве в Екабпилсском, Ливанском, Крустпилсском и Салском краях, а также в Екабпилсе.

Угроза наводнения сохраняется только на Даугаве, в других реках ситуация спокойная.