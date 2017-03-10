Умер легендарный хоровой дирижер Гидо Кокарс (1)
Общество | 10 марта 2017 года, 10:58
Из жизни ушел легендарный хоровой дирижер Гидо Кокарс, сообщает Латвийское радио.
Кокарс родился в 1921 году. 17 августа прошлого года он отпраздновал 95-летний юбилей.
Кокарс был награжден высшей государственной наградой – Орденом Трех Звезд. Также он неоднократно был главным дирижером Праздника песни и танца и почетным профессором Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса.
долгая,красивая,насыщенная жизнь. земля пухом
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