Умер легендарный хоровой дирижер Гидо Кокарс (1)

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Общество | 10 марта 2017 года, 10:58

Из жизни ушел легендарный хоровой дирижер Гидо Кокарс, сообщает Латвийское радио.

Кокарс родился в 1921 году. 17 августа прошлого года он отпраздновал 95-летний юбилей.

Кокарс был награжден высшей государственной наградой – Орденом Трех Звезд. Также он неоднократно был главным дирижером Праздника песни и танца и почетным профессором Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса.

Комментарии 1
пенсионер1 час назад
долгая,красивая,насыщенная жизнь. земля пухом
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