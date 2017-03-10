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Из-за забастовок работников аэропортов в Финляндии и Берлине сегодня отменены несколько авиарейсов из Рижского аэропорта, сообщили в аэропорту.

Отменены рейсы Хельсинки-Рига со временем прилета в 13.50 и 17.25 и Рига-Хельсинки со временем вылета в 14.20 и 17.55, а также рейсы Берлин-Рига со временем прилета в 12.30 и 12.50 и Рига-Берлин со временем вылета в 8.30 и 13.15.

Отменены также рейс из Риги в Берлин в 18.20 и рейс из Берлина в Ригу, который должен был прибыть в 22.10.

Аэропорт просит пассажиров следить за обновлением расписания полетов на сайте аэропорта "Рига". Узнать актуальную информацию можно также по телефону 1817 или у авиакомпаний.