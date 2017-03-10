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В состав канадских вооруженных сил, которые разместятся на территории Латвии, войдут и "киберсолдаты". Они будут защищать военные компьютерные сети и информацию от вторжений со стороны России, пишет издание National Post.

Боевая группа из Канады, в том числе "киберсолдаты", прибудет в Латвию в июне этого года.

Канада обучает 450 солдат, которые входят в боевую группу, противостоять очерняющим кампаниям Кремля с целью создания напряжения между канадскими и латвийскими солдатами. Например, распространяя ложную информацию о поведении канадских военных и деятельности НАТО в Центральной Европе.

Это одна из составляющих плана по укреплению способности противостоять информационной и кибер-войне, не только со стороны России, но и террористических группировок "Исламское государство" и Al Qaeda.

Напомним, как уже писал Mixnews, канадская боевая группа также рассматривает возможность прибыть в Латвию со своей сетью мобильных кафе.