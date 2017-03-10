Киберсолдаты едут спасать Латвию от "очерняющих кампаний Кремля" (+ОПРОС) (4)

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Общество | 10 марта 2017 года, 12:45

В состав канадских вооруженных сил, которые разместятся на территории Латвии, войдут и "киберсолдаты". Они будут защищать военные компьютерные сети и информацию от вторжений со стороны России, пишет издание National Post.

Боевая группа из Канады, в том числе "киберсолдаты", прибудет в Латвию в июне этого года.

Канада обучает 450 солдат, которые входят в боевую группу, противостоять очерняющим кампаниям Кремля с целью создания напряжения между канадскими и латвийскими солдатами. Например, распространяя ложную информацию о поведении канадских военных и деятельности НАТО в Центральной Европе.

Это одна из составляющих плана по укреплению способности противостоять информационной и кибер-войне, не только со стороны России, но и террористических группировок "Исламское государство" и Al Qaeda.

Напомним, как уже писал Mixnews, канадская боевая группа также рассматривает возможность прибыть в Латвию со своей сетью мобильных кафе.

Комментарии 4
Патриот 12 минут назад
Так же спасали СИРИЮ ЮГОСЛАВИЮ АФГАНИСТАН ИРАК ЛИВИЮ ЛИВАН ЕМЕН УКРАИНУ ГЕЙРОПУ, которой вот вот придёт конец, добрались до Прибалтийских республик. Люди ЛОХИ, ни чего не видят пока бомбы с неба не посыпятся!!!!
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Well14 минуты назад
Блинннн, Латвия превратилась в полную помойку. Кого здесь только нет... Грустно. И только русские латышам портят жизнь. Остальные - "спасают" :))))))
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андрюХА3 минуты назад
Чип и Дейл спешат на помощь....
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