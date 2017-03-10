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Фото/Pašvaldības policija

Поздним вечером, 9 марта, сотрудники муниципальной полиции, при патрулировании центра Риги, заметили на берегу канала мужчину. Как оказалось, он заметил упавшую в воду кошку, которая не могла выбраться на берег своими силами.

Одновременно подошел работник близлежащего ресторана, который также решил помочь и принес с собой лестницу. Первый свидетель сообщил, что у него есть опыт купания в зимнее время, поэтому он решился помочь попавшей в беду кошке. С помощью лестницы был сломан лед, а сам мужчина в это время разделся, спустился в воду и доставил животное на берег.

Самоотверженному герою предложили вызвать "скорую", чтобы проверить состояние здоровья, но он отказался. Полицейские поблагодарили его за смелый поступок, а работник ресторана предложил отнести кошку в помещения погреться. После этого животное завернули в плед и доставили для проверки здоровья в ветеринарную клинику.

На данный момент ей подыскивают хозяев. Если вы можете помочь животному обрести дом, звоните до субботы по телефону 67 288 539.