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Хозяйство Lanku ferma в Калетской волости в последнее время нередко становится объектом внимания средств массовой информации, так как коровы на этой ферме содержатся в очень плохих условиях, кроме того есть подозрения, что многие животные умерли от голода. Об этом пишет nra.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Журналисты телепрограммы побывали в хозяйстве и сообщили, что там царит настоящий бардак. Хозяин фермы, гражданин Швеции Торд Бренгтсон за несколько лет даже не удосужился вывезти с территории навоз, рассказали они. Оставшиеся в хозяйстве коровы увязли в навозе и даже не могут двигаться. У них нет питьевой воды, повествует TV3.

Сообщается, что на Lanku ferma содержатся 150 коров и 70 свиней – животных не продают, а позаботиться о них попросту некому. Помогавшая хозяину фермы с переводами Катрина нелестно отзывается о мужчине.

«Или он, мягко говоря, ограничен в умственных способностях, или он просто садист, мазохист», - сказала она.

На ферме обнаружены большое количество останков животных. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) допускает, что причиной смерти животных стал не только возраст, но и нарушения в условиях содержания.

Инспекторы, посетив хозяйство Бенгтссона, констатировали, что на территории фермы находится более 10 мертвых коров и свиней.

«Там были мертвые животные, которые в течение продолжительного периода не были доставлены на перерабатывающее предприятие, поскольку находились уже в стадии разложения», - рассказали в ПВС.

Начато административное делопроизводство.

Фото: Egons Zīverts