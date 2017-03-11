Начат сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии (5)

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Общество | 11 марта 2017 года, 11:07

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. Автором инициативы является Петерис Букс.

По его мнению, эвтаназия необходима, чтобы облегчить страдания от невыносимой боли неизлечимо больных людей или находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Букс считает, что эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим.

Букс отмечает, что эвтаназия должна быть обоснована диагнозом и добровольна и происходить по собственной просьбе больного или его близких, если больной находится без сознания и без надежды его вернуть.

Автор инициативы указывает, что активная добровольная эвтаназия разрешена в таких европейских странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а эвтаназия с помощью врача легальна в Швейцарии и некоторых штатах США.

Вопрос о легализации эвтаназии в Латвии вновь стал актуальным год назад, когда люди пожертвовали всю необходимую сумму в размере 10 000 евро для неизлечимо больного Виестура Бундзиса, чтобы он мог отправиться в Швейцарию и сделать эвтаназию.

Министерство здравоохранения тогда заявило, что легализация эвтаназии не стоит в повестке дня министерства, а тогдашний министр здравоохранения Гунтис Белевич сказал, что Латвия еще не готова к этому.

Комментарии 5
ага2 часа назад
Думаю,большинство за.
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пенсионер1 час назад
плохая инициатива, вы бы лучше свои усилия направили на качество жизни больным. пенсионерам, я не разу не слышал чтобы родители очень-очень больных детей просили для них эвтаназию, они просят денег для ЛЕЧЕНИЯ. для улучшения качества жизни детей, прежде чем подписываться много раз подумайте. поставьте себя на место человека который даст согласие на эвтаназию своего любимого.родного человека
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ну наконец то27 минут назад
Ну вот и правительству пришел пиз-ц. При таком уровне как в Латвии точно только эвтаназию надо. Сколько безнадежно можно содержать власть которая просто сидит. :)
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