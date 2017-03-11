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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. Автором инициативы является Петерис Букс.

По его мнению, эвтаназия необходима, чтобы облегчить страдания от невыносимой боли неизлечимо больных людей или находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Букс считает, что эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим.

Букс отмечает, что эвтаназия должна быть обоснована диагнозом и добровольна и происходить по собственной просьбе больного или его близких, если больной находится без сознания и без надежды его вернуть.

Автор инициативы указывает, что активная добровольная эвтаназия разрешена в таких европейских странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а эвтаназия с помощью врача легальна в Швейцарии и некоторых штатах США.

Вопрос о легализации эвтаназии в Латвии вновь стал актуальным год назад, когда люди пожертвовали всю необходимую сумму в размере 10 000 евро для неизлечимо больного Виестура Бундзиса, чтобы он мог отправиться в Швейцарию и сделать эвтаназию.

Министерство здравоохранения тогда заявило, что легализация эвтаназии не стоит в повестке дня министерства, а тогдашний министр здравоохранения Гунтис Белевич сказал, что Латвия еще не готова к этому.