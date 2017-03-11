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Нередко в социальных сетях приходится читать, что кому-то из наших соотечественников необходима финансовая помощь, чтобы доставить в Латвию тело умершего за границей родственника. Государство в таких случаях не обязано помогать жителям Латвии, несмотря на то, что доставка тела из-за рубежа стоит около 3000 евро, пишет nra.lv.

Роман 15 лет жил и работал в Великобритании. В последние годы он не мог работать по состоянию здоровья, он получал пособие. 8 февраля его мама получила сообщение о том, что ее сын был доставлен в больницу, где умер. Женщина просит помощи, чтобы доставить Романа в Латвию и похоронить рядом с ее братом и отцом, рассказывает издание.

В 2016 году Министерство иностранных дел сообщило о 213 умерших за границей подданных Латвии, о смерти которых через посольства доложили ответственные учреждения или родственники.

При этом, несмотря на то, что выплаты по репатриации могут достигать 3000 евро, МИД не предоставляет финансовую помощь для транспортировки тела. Единственное, на что могут рассчитывать родственники умершего – консультация или совет, указывает NRA.

Если у близких скончавшегося человека недостаточно финансовых средств, они могут обратиться в муниципальные учреждения, а также в благотворительные организации. Бывают случаи, когда умершего латвийца хоронят за границей за средства компании по соцстрахованию, рассказали в МИД.

Также может быть принято решение о кремации умершего, после чего урну с прахом доставляют в Латвию. Однако даже в этом случае выплаты могут составить несколько тысяч евро, отмечает NRA.