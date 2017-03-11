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Трое молодых людей прокатились на платформе грузового автомобиля в центре Риги. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на очевидца, приславшего видео в программу Латвийского телевидения Degpunktā.

Случай произошел на перекрестке улиц Пернавас и Чака. Очевидец снимал происходящее до момента, когда грузовик повернул на Земитанский мост.

Сам очевидец предложил назвать видео «Нормальные пацаны» или «Безопасность превыше всего».