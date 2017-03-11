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Сегодня днем в Плявиняс уровень воды в Даугаве остается выше критической отметки, но продолжает медленно снижаться. В свою очередь в Екабпилсе вода вновь немного поднялась.

Как сообщили в Латвийском центре геологии, метеорологии и окружающей срады, в Плявиняс уровень воды снизился с 11,6 метра до 11,44 метра, а в Екабпилсе - повысился с 6,13 до 6,34 метра.

Согласно прогнозам в ближайшие часы в Плявиняс вода продолжит постепенно уходить, а в Екабпилсе ее уровень может повыситься еще больше.

Вчера стало известно, что в Плявиньском крае Даугава вышла из берегов и подтопила несколько муниципальных зданий и частных домов.

Самое большое наводнение в Плявиняс произошло 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается.