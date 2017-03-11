Общество |

У жителей Латвии существует ошибочное представление о приобретении медикаментов, компенсируемых государством. К такому выводу пришли в аптеке Euroaptieka после социологического опроса, проведенного центром исследований SKDS, пишет nra.lv.

Треть опрошенных (33%) жителей Латвии полагает, что компенсируемые государством медикаменты по рецептам нельзя приобрести во всех аптеках. Почти 10% респондентов уверены, что такие лекарства можно купить только в тех аптеках, которые указал врач, выписавший рецепт.

Кроме того, как показал опрос, большая часть населения уверена, что компенсируемые государством медикаменты можно приобрести только в несколько рижских аптеках.

Фармацевт Euroaptiekas Иева Звагуле подчеркивает, что компенсируемые лекарства можно приобрести абсолютно во всех аптеках в Латвии. По ее словам, если необходимых медикаментов нет в ближайших аптеках, их можно заказать. Кроме того, есть возможность заранее позвонить в аптеку и заказать медикамент, когда тот появится в аптеке.