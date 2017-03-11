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Председатель Царниковской думы Дайга Юревица поделилась в соцсети Facebook своими размышлениями о положении строительной отрасли в Латвии. По ее словам, несмотря на то, что сертификаты должны гарантировать качество, на самом деле никакого качества нет. Ее слова приводит nra.lv.

«Когда представители отрасли твердили мне, что большая часть брусчатки в Латвии некачественная и не отвечает стандартам, установленным в нашей стране, я не верила. Однако после многочисленных проверок в различных лабораториях, в этом убедились и мы.

В Царникаве на многих участках тротуара была заменена брусчатка, после укладки мы решили проверить ее качество. Взяли по три одинаковых образца и распределили – один комплект нам (самоуправлению), второй прорабу, третий – строителям.

Для первого теста передали брусчатку в лабораторию РТУ. Были очень удивлены, когда получили результат – из 8 образцов ни один не соответствует стандартам!

Мы проинформировали об этом строителей. Они передали в другие лаборатории оставшиеся два комплекта. Их результаты были на удивление положительными – прочность брусчатки на 25% больше, чем у первого комплекта.

Возникает вопрос – как результат может быть таким разным, когда проверяют одну и ту же брусчатку? Ответ – либо образцы подменили, либо никакого теста не было, либо произошло чудо.

Решили провести еще один тест. На этот раз все образцы брусчатки были под нашим контролем, мы не упускали их из вида НИ СЕКУНДЫ.

Все три образца были в наших руках, мы сами аккредитовали их для проверки в Эстонии и Литве, не указывая страну производителя, чтобы максимально избавиться от всего, что может повлиять на результаты теста.

Итог подтвердил наши догадки – качество брусчатки плохое и не соответствует стандартам.

Какие выводы мы сделали? У нас есть подозрения в коррупции, прозябании строительной системы. А также в том, что в Латвии при участии в конкурсе по закупке выиграть можно только благодаря низкой цене. А чтобы ее достичь, как говорится, все средства хороши. Даже если за этом следуют такие события, как в Золитуде. Низкие цены, к сожалению, часто ведут к низкому качеству.

Руководители самоуправлений, советую вам проверять качество уже уложенной брусчатки! Мы со строителями договорились о замене некачественного тротуара», - написала Юревица.