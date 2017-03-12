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Талсинское самоуправление решило выставить на продажу имеющийся в в собственности муниципалитета самолет W-35A "Wilga", начальная цена которого будет 1000 евро, о решении думы сообщает официальное издание "Talsu vēstis". Примечательно, что объявление размещено и на вселатвийском портале объявлений ss.lv .

Летательный аппарат 1982 года выпуска. Дума достаточно открыто описывает недостатки самолета: пропеллер демонтирован, мотор не работает, переднее стекло разбито, в боковых стеклах вмятины и трещины, шины надо сменить, краска местами облупилась. Однако следов ржавчины нет.

Аукцион по продаже летательного аппарата состоится 15 марта.