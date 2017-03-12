Талсинская дума продает самолет: пропеллера нет, мотор не работает, краска облупилась (+ОПРОС) (4)
Общество | 12 марта 2017 года, 11:00
Талсинское самоуправление решило выставить на продажу имеющийся в в собственности муниципалитета самолет W-35A "Wilga", начальная цена которого будет 1000 евро, о решении думы сообщает официальное издание "Talsu vēstis". Примечательно, что объявление размещено и на вселатвийском портале объявлений ss.lv .
Летательный аппарат 1982 года выпуска. Дума достаточно открыто описывает недостатки самолета: пропеллер демонтирован, мотор не работает, переднее стекло разбито, в боковых стеклах вмятины и трещины, шины надо сменить, краска местами облупилась. Однако следов ржавчины нет.
Аукцион по продаже летательного аппарата состоится 15 марта.
Меня больше интересует.в знают ли жители Талси что в свое время на из деньги.но явно не для них.был куплен этот не копеечный аппарат?Как использовался? Но уверен.что им наплевать.И никаких расследований не будет.Народ амебен и грех слугам народа этим не воспользоваться.Самолеты.вертолеты и банкеты с поездками за ваш счет.
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Возьму только по цене металлолома и по весу без фурнитуры и то не литья, а проката, двигатель оставлю продавцам в память о былой роскоши и тупой бесхозяйственности.
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срочно отправить в лоысскую армию - там такой сброд со всяго миру купляють,талсинская дума останется яще у вяликом наваре,лотысс страсть как любить такую технику - счас поднаберем мекаников,лечиков,ком состав и уту яе через коромысло,попремсс утюжить границу Раши - бригма будя черепахами закидывать а приводной своею дюркой всех запугивать - скажи в чем сила лоттшс....
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