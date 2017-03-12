Молодежь нацблока 16 марта сформирует аллею из флагов у памятника Свободы (4)

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Общество | 12 марта 2017 года, 12:35

Лимбажское отделение организации "Даугавас ванаги" на шествии 16 марта планирует собрать около 100 участников, рассказал руководитель отделения Гунар Гринбергс.

В заявке на участие в шествии от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы указано 100 человек, но, как отметил Гринбергс, обычно к ним присоединяются и люди, которые не записывались заранее.

О безопасности участников шествия будет заботиться нанятая "Даугавас ванаги" охранная фирма, и такая практика применяется уже несколько лет.

Во время шествия планируется использовать латвийские флаги и флаги организации. Как и каждый год, к участникам шествия присоединятся члены молодежной организации национального объединения, чтобы сформировать из флагов аллею у памятника Свободы.

Шествие пройдет с 11.00 до 13.00.

Комментарии 4
Крик51 минуту назад
Отбитые и тупые будут почитать старых насильников и висильников с флагами???
Законы шариата смеются на скамейке.
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judgment16 минут назад
Странно. что им в судебном порядке не запретили использовать один из оставшихся символов государства. Те, кого они поминают и почитают служили под другим флагом. Вот его пусть и используют.
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Верик18 минут назад
Метеорит не собирается упасть?
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