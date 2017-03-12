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В рамках проекта Рижской думы и кризисного центра "Skalbes" с марта по сентябрь рижане смогут бесплатно получать психологическую помощь, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Психологи и психотерапевты "Skalbes" с марта по ноябрь будут оказывать профессиональную помощь людям, недавно пережившим кризисную ситуацию - смерть близких, автоаварию, пожар, тяжелое заболевание, потерю работы, насилие, расставание и др.

Можно будет получить от трех до пяти бесплатных консультаций психолога или психотерапевта, предварительно записавшись по телефону 24551700.