Общество |

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за более строгие наказания за использование шин, не соответствующих сезону.

Автор инициативы - Хелмутс Банюкалнс.

Он считает, что водителей, которые в зимний период ездят на летних шинах или зимой на шинах с недостаточной глубиной протектора, надо приравнять к тем, кто садится за руль пьяными.

"Если водитель ведет транспортное средство, не имеющее соответствующих шин, это осознанное действие и преступление против остальных участников дорожного движения, - считает Банюкалнс. - Помните об этом, когда прочитаете об очередной трагической аварии".

Податель инициативы предлагает внести поправки в закон о дорожном движении, чтобы наказание на использование зимой летних шин составляло не несколько десятков евро, а лишение прав на срок от 6 до 13 месяцев и аннулирование техосмотра.

По мнению Банюкалнса, это заставит водителей быть более ответственными за свои транспортные средства и остальных участников дорожного движения, а количество аварий с тяжелым исходом уменьшится.