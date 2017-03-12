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В ночь на понедельник температура воздуха понизится в Латвии до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Сохранится слабый ветер, во многих местах ожидается туман. Прогнозируется незначительная облачность, без существенных осадков.

День также пройдет без осадков, местами выглянет солнце. При слабом ветре воздух прогреется до +3...+7 градусов. Впрочем на побережье не будет теплее +1..+2 градусов.

В Риге в понедельник, облачность немного уменьшится. Может образоваться туман. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью понизится до -1 градуса, днем воздух прогреется до +5.

Как сообщалось, на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода, так как в первой половине недели погодные условия будет определять связанная с циклоном над Скандинавией область низкого давления.

В середине недели усилится западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 15-17 м/сек. В отдельные дни возможен небольшой дождь, снежный покров на всей территории Латвии растает.

Температура воздуха в отдельные ночи при ясной погоде опустится до -3..-8 градусов, но дни будут становиться все теплее, и в конце недели потеплеет до +7..+12 градусов.