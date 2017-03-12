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На предстоящей неделе продолжатся ремонтные работы коммуникаций водопровода и канализационных труб на перекрестке улиц Александра Чака и Пернавас. На данном участке еще с пятницы, с началом проведения объемного ремонта водопровода, установлены ограничения в движении транспорта.

Работы продлятся до 19 марта, сообщает Rīgas ūdens. Перебои с водоснабжением не предусмотрены. Однако возможно временное помутнение воды в окрестных домах.

Автомобилистам следует учесть, что на время ремонтных работ движение будет ограничено во всех направлениях, поскольку работы будут проводиться в центре перекрестка.

Ремонтные работы продолжатся и в ночное время суток, поэтому может быть превышен допустимый уровень шума.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение на перекрестке улиц А. Чака и Пернавас. Поэтому 47-й автобус, по направлению на конечную остановку Abrenes iela поедет по А. Деглава, затем по мосту на А.Деглава, улице Таллинас, А. Чака и далее по маршруту.