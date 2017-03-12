В Плявиняс уровень воды немного спал: подтоплено здание школы
Общество | 12 марта 2017 года, 18:04
Ситуация в Плявиньском крае в воскресенье изменилась незначительно, уровень воды немного упал, и из пяти ранее затопленных зданий в воде остается только фундамент здания музыкальной школы, рассказала председатель думы Плявиньского края Гунта Жилде.
По ее словам, лед не двигается и стоит на месте, а уровень воды высоки. Все ответственные службы дежурят и готовы отреагировать, если в реке начнется какое-либо движение, сказала Жилде.
На вопрос, сколько денег потребуется самоуправлению на устранение ущерба, она ответила, что расчетов пока нет.
Завтра руководство самоуправления соберется, чтобы обсудить ситуацию.