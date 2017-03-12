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Ситуация в Плявиньском крае в воскресенье изменилась незначительно, уровень воды немного упал, и из пяти ранее затопленных зданий в воде остается только фундамент здания музыкальной школы, рассказала председатель думы Плявиньского края Гунта Жилде.

По ее словам, лед не двигается и стоит на месте, а уровень воды высоки. Все ответственные службы дежурят и готовы отреагировать, если в реке начнется какое-либо движение, сказала Жилде.

На вопрос, сколько денег потребуется самоуправлению на устранение ущерба, она ответила, что расчетов пока нет.

Завтра руководство самоуправления соберется, чтобы обсудить ситуацию.