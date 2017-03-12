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Интересный и абсолютно другой язык - так чаще всего свое желание учить арабский язык обосновывают люди, которые захотели изучать этот язык на только что начавшихся в Риге бесплатных курсах. Организованные Центром арабской культуры курсы вызвали большую популярность. На одном занятии побывала и съемочная группа программы LNT Ziņas.

Как пишет skaties.lv, вначале занятия директор центра Абдельхаим Элмария объяснил собравшимся как он собирается преподавать языковые курсы. Сам он - адвокат из Египта, но вот уже 10 лет проживает в Латвии. Он пояснил, что обучая арабскому, он не только дает, но и получает - узнает латвийцев.

"Мы хотим, чтобы жители Латвии больше узнали как наш язык, так и нашу культуру, а также наши интересы. Мы и сами хотим узнавать людей, которые здесь живут. Я живу в Латвии 10-ать лет и все мои друзья хотят ознакомиться с Латвией", - сказал глава центра.

Первое, что начинают преподавать на курсах - это арабский алфавит. На арабском языке говорят примерно 315 миллионов человек в 22 странах мира.

На занятия по изучению арабского языка в Риге записались более 150 человек. Но из-за небольших помещений в Центре арабской культуры язык сможет изучать лишь часть желающих.

Пришедшие люди хотят воспользоваться бесплатными курсами, чтобы освоить хотя бы основы арабского языка.

"У меня очень много хороших друзей, которых я хочу понимать на их языке, а не говорить с ними на английском, это также связано с моей работой, которая может меня туда привести" , - говорит одна из курсантов Сандра.

"Хотелось поучить язык, который отличается, у которого абсолютно другая система. 11 лет назад я была в Йемене и тогда очень хотелось прочитать все те названия", - делится своими мыслями Иоланта.

В ходе проекта, который будет продолжаться 7 месяцев, состоится также 6 лекций об арабских странах, 6 культурных вечеров и в завершении совместное празднование Лиго. Также будут действовать и курсы латышского языка, где иностранцы смогут освоить азы разговорного латышского языка.