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Совет Праздника песни и танца планирует рассмотреть возможность организовать продажу билетов на посвященный столетию Латвии праздник путем лотереи, сообщает программа LNT ziņas.

На предстоящей неделе совет Праздника песни и танца будет решать, как разработать справедливую модель продажи билетов, чтобы процесс продажи билетов не обернулся скандалом, как бывало ранее.

Один из рассматриваемых вариантов предусматривает продажу путем лотереи - счастливчиков выберет компьютер. Желающие смогут зарегистрироваться на интернет-платформе, тогда происходит розыгрыш между претендентами. И тогда в определенное время этим желающим надо будет выкупить билеты в определенное время, а , если этого не произойдет, то , соответственно, состоится второй розыгрыш.

Также, чтобы дать возможность как можно большему кругу людей предоставить возможность насладиться заключительным концертом в Межапарке и большим танцевальным концертом на стадионе Даугава, другой вариант предусматривают продажу в руки одному человеку ограниченного количества билетов с нынешних восьми до четырех. Билеты также будут распространятся постепенно, а не как раньше одновременно выпускать в продажу, в следствии чего наблюдались спекулятивные сделки, когда цены на билеты путем перепродажи поднимали в разы.

Будет рассматриваться и предложение распределять билеты для свободной торговли по всем краям Латвии пропорционально количеству жителей.

Стоит отметить, что общественность уже выразила свое недовольство предложением отдавать предпочтение при приобретении билетов тем, кто посетил бы все отборочные концерты в регионах.

Национальный центр культуры самым честным и эффективным считает способ лотереи, однако есть опасение, что приобретение компьютерной системы для лотереи станет слишком дорогим и не хватит времени ее протестировать.