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64% жителей Латвии при сохранении такой же зарплаты сменили бы сферу деятельности, свидетельствует опрос, проведенный порталом cvmarket.lv.

В основном такое желание выразили работники сферы обслуживания. 36% респондентов довольны своим местом работы.

Среди тех, кто охотно сменил бы область деятельности, большинство ответили, что хотели бы попробовать что-то новое. Такой ответ дали 39% женщин и 32% мужчин. Вторая причина сменить сферу деятельности - ощущение своей исчерпанности. Такой ответ дали 32% женщин и 26% мужчин. Еще одна причина сменить работу в том, что она "не нравится". Такой ответ дали 18% женщин и 26% мужчин. 8% женщин и 12% мужчин на нынешней работе скучно, а 3% женщин и 4% мужчин считают, что нынешняя работа начинает терять актуальность на рынке труда.

Среди тех, кто не хочет менять работу, большинство назвали следующие причины: на нынешней работе их все устраивает, это "работа моей мечты", к нынешней работе они привыкли либо боятся перемен.

Больше всего не желающих менять работу в таких сферах, как реклама, маркетинг, общественные отношения и СМИ.

Работу чаще готовы менять люди в возрасте от 25 до 30 лет, а люди от 30 до 40 лет чаще других довольны нынешней работой.