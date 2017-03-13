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Несмотря на то, что из-за угрозы птичьего гриппа в силу вступили серьезные ограничения даже для самых маленьких птицевладельцев, приусадебные хозяйства не спешат закрывать в помещениях своих кур и уток, сообщает программа LNT Ziņu TOP 10.

Как указывают журналисты, это выяснилось в ходе проверок инспекторов Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).

Сейчас в базе данных Сельскохозяйственного центра зарегистрировано около 3500 хозяйств, которые держат примерно 4,5 млн птиц. Большая часть - более четырех миллионов - зарегистрированы на больших фермах. А у приусадебных хозяйств - только 400 000 птиц. ПВС допускает, что количество приусадебных участков, которые держат до 10 кур, может быть в десять раз больше, нежели зарегистрировано. И именно неучтенные птицы рассматриваются, как наибольший риск для распространения вируса птичьего гриппа.

Сейчас в Европе остались незатронутыми птичьим гриппом только две страны - Эстония и Латвия. Риск, что птичий грипп этой весной придет также и к нам, очень велик, отмечает передача.

Напомним, чтобы уберечь домашних птиц от распространения птичьего гриппа, правительство утвердило разработанные Министерством земледелия поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных.

Изменения предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.

С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.

Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.

Министерство напоминает, что птиц и птицефермы нужно регистрировать в Центре сельскохозяйственных данных, даже если в хозяйстве их только одна или две.