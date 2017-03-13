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С понедельника, 13 марта, в честь ирландского национального праздника, Дня святого Патрика, здание рижской Ратуши будет подсвечиваться зеленым светом, сообщает портал riga.lv.

Сегодня, 13 марта, в 19:00, с участием руководства Рижской думы и посла Ирландии в Латвии Шеймуса МакИнниса, будет включено освещение фасада Ратуши. На мероприятии выступит ирландский танцевальный коллектив Moonlight.

До 19 марта в темное время суток (с 19:15 до 6:30) здание будет подсвечиваться зеленым светом.

Рижская дума в сотрудничестве с посольством Ирландии в Латвии и Tourism Ireland уже второй раз принимает участие в проекте Global greening.

Уже восьмой год подряд, когда 17 марта отмечается ирландский национальный праздник День святого Патрика, во всем мире известные здания и объекты подсвечиваются зеленым светом.

Среди наиболее известных достопримечательностей – Колизей в Риме, Пизанская башня, статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и статуя Нельсона в Лондоне.

Не пропустите! Встречаемся в понедельник 13 марта в 19:00 у здания Рижской думы!