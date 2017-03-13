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В берлинских аэропортах Тегель и Шонефельд сегодня, 13 марта началась забастовка, из-за которой ожидаются отмена и задержка рейсов. В забастовке участвует примерно 2000 работников, которые требуют улучшить условия труда и повысить зарплату на один евро в час.

Забастовка началась в 5 часов утра по латвийскому времени и будет продолжаться до 5 часов утра вторника, сообщили в германском профсоюзе Ver.di.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в связи с забастовкой отменила шесть рейсов, соединяющих Берлин с Ригой и Вильнюсом. Об этом сообщил представитель airBaltic Янис Ванагс. Он проинформировал, что забастовка повлияет на более чем 1000 клиентов airBaltic.

Информация на сайте международного аэропорта "Рига" свидетельствует о том, что в понедельник отменяются рейсы airBaltic и Ryanair Берлин-Рига со временем прилета 12:30, 12:50 и 22:10, а также рейсы Рига-Берлин со временем вылета 08:30, 13:15 и 18:20.

Напомним, как уже писал Mixnews, в пятницу, 10 марта, из-за забастовок в европейских аэропортах уже было отменено несколько авиарейсов из Риги. Работники Ver.di также бастовали, поэтому пришлось отменить почти 700 берлинских авиарейсов.