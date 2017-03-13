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Би-би-си 31 марта проведет в Риге дебаты, главной темой которых станут изменения в мире и в Балтийском регионе после избрания Дональда Трампа президентом США. Мы приглашаем слушателей радио Baltkom и читателей портала Mixnews.lv стать участниками дискуссии.

"Время вопросов" - новая программа Русской службы Би-би-си, в которой жители разных стран смогут поговорить со своими лидерами на самые серьезные и волнующие темы. У вас есть возможность задать политикам и экспертам острые и откровенные вопросы.

"Время вопросов" - часть проекта Всемирной службы Би-би-си Global Questions, дискуссионной программы, которая выходит на телеканале BBC World News и Всемирной службе радио Би-би-си, ее смотрят и слушают миллионы людей по всему миру.

В Риге "Время вопросов" и Global Questions соберут в одной студии ключевых фигур и экспертов из Балтийского региона, США и России.

Мы обсудим, как изменился мир после победы на выборах в США Дональда Трампа, как будут развиваться его отношения с Владимиром Путиным, и что изменившаяся ситуация в мире означает для Балтийских стран и их соседей. Мы поговорим о безопасности региона и роли НАТО, о пропаганде и свободе слова.

Запись будет состоять из двух частей - сначала ведущая Би-би-си Зейнаб Бадауи проведет дискуссию на английском языке, затем ведущий Русской службы Би-би-си Олег Антоненко - на русском. Вы можете принять участие в обеих.

Приходите и задайте свой вопрос экспертам и политикам.

Для этого нужно отправить письмо на адрес globalquestions@bbc.co.uk или сообщение по Whatsapp на номер +44 7497 371629. В письме коротко сформулируйте свой вопрос и укажите, в какой программе - англоязычной, русскоязычной или обеих - вы хотели бы принять участие.